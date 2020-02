Apple libera segundas betas do iOS 13.4, do iPadOS 13.4, do macOS Catalina 10.15.4, do watchOS 6.2 e do tvOS 13.4 [atualizado]

A Apple acaba de disponibilizar, exatas duas semanas após as primeiras, as segundas versões beta do iOS/iPadOS 13.4 (compilações 17E5233g ), do macOS Catalina 10.15.4 ( 19E234g ), do watchOS 6.2 ( 17T5234f ), do tvOS 13.4 ( 17L5235e ) e também do Xcode 11.4 ( 11N123k ).

Como cobrirmos anteriormente, com esses updates a Apple passará a oferecer “Compras Universais” na App Store, além de termos também compartilhamento de pastas inteiras pelo iCloud Drive, Limites de Comunicação para o Tempo de Uso no macOS e controle de ponteiro do mouse com a cabeça (em Acessibilidade), novos controles de chamadas no CarPlay e suporte a mapas de terceiros no Dashboard, alguns novos tipos de adesivos (stickers) de Memojis, nova barra de botões no Mail, uma suposta nova API “CarKey”, modificadores de teclas no iPadOS, entre outros.

Por enquanto, as novas versões de testes estão disponíveis apenas para desenvolvedores, mas muito em breve elas deverão pintar também no Apple Beta Software Program.

Se pintarem mais mudanças visíveis nestas segundas betas, como sempre atualizaremos este artigo.

Atualização 19/02/2020 às 16:30

A Apple mexeu um pouquinho, de novo, na barra de botões do Mail:

The Mail toolbar in 13.4 beta 2 is different again; they took out Flag, shifted Reply over, and now the far right button is Compose. pic.twitter.com/bIDQJHiN5H — Benjamin Mayo (@bzamayo) February 19, 2020

Nessa nova beta, eles removeram o botão de marcação (flag) e substituíram por um de compor novo email, que fica bem à direita.