Apple reabre mais 10 lojas na China; SoNo Collection é inaugurada nos EUA

Algumas Apple Stores na China reabriram, hoje (19 de fevereiro), em horário comercial “especial” após um período fechadas devido ao surto do Coronavírus (COVID-19) no país.

Entre as unidades que foram reabertas está a Apple Qingdao Vientiane City, que foi a primeira a ser fechada devido à epidemia.

As lojas, listadas abaixo, funcionarão das 11h às 18h ou das 12h às 18h (horário local) até novo aviso, conforme observado pelo iMore:

Cantão

Dalian

Qingdao

Xangai

Chengdu

A Apple reabriu todas as cinco lojas na área de Pequim na semana passada, as quais também estão operando em horários limitados. Ainda não há informações sobre quando as outras Apple Stores na China continental serão reabertas — isso, claro, dependerá do avanço da doença nessas regiões.

Apple SoNo Collection

Enquanto isso, de volta ao Ocidente, a última semana foi de inauguração para a Maçã: como esperado, a Apple SoNo Collection abriu no dia 15 de fevereiro no centro de compras homônimo em Norwalk, no estado americano de Connecticut (Estados Unidos).

Com a abertura, a Apple encerrou suas atividades no Stamford Town Center, e todos os clientes na região serão atendidos agora somente na SoNo Collection.

A loja possui o novo design de varejo da Apple, e inclui algo ainda mais recente que a Video Wall: a Apple Arcade Avenue, uma nova vitrine (introduzida no começo deste ano) dedicada para os clientes adquirirem acessórios/controles compatíveis com os jogos do Apple Arcade.

Das sete Apple Stores em Connecticut, a Apple SoNo Collection é a terceira a incluir as sessões do Today at Apple e a segunda a ter o interior redesenhado, seguida da Apple Danbury Fair Mall.

