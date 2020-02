Apple reabre mais 11 lojas na China; SoNo Collection é inaugurada nos EUA

Algumas Apple Stores na China reabriram hoje (19 de fevereiro), em horário comercial “especial”, após um período fechadas devido ao surto do Coronavírus (COVID-19) no país.

Entre as unidades que foram reabertas está a Apple MixC Qingdao, que foi a primeira a ser fechada devido à epidemia.

As 11 lojas, listadas abaixo, funcionarão das 11h às 18h ou das 12h às 18h (horário local) até novo aviso, conforme observado pelo iMore:

Cantão (Guangdong)

Liaoning

Shandong

Sichuan

Xangai

A Apple reabriu todas as cinco lojas na área de Pequim na semana passada, bem como a Nanjing East Road em Xangai — todas também estão operando em horários limitados. Ainda não há informações sobre quando as outras Apple Stores na China continental serão reabertas; isso, claro, dependerá da contenção da doença nessas regiões.

Apple SoNo Collection

Enquanto isso, de volta ao Ocidente, a última semana foi de inauguração para a Maçã: como esperado, a Apple SoNo Collection abriu no dia 15 de fevereiro no centro de compras homônimo em Norwalk, no estado americano de Connecticut (Estados Unidos).

Com a abertura, a Apple encerrou suas atividades no Stamford Town Center, e todos os clientes na região serão atendidos agora somente na SoNo Collection.

A loja possui o novo design de varejo da Apple, e inclui algo ainda mais recente que a Video Wall: a Apple Arcade Avenue, uma nova vitrine (introduzida no começo deste ano) dedicada para clientes adquirirem acessórios/controles compatíveis com jogos do Apple Arcade.

Das sete Apple Stores em Connecticut, a Apple SoNo Collection é a terceira a incluir as sessões do Today at Apple e a segunda a ter o interior redesenhado, seguida pela Apple Danbury Fair Mall.

via 9to5Mac