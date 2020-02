Já tínhamos citado aqui, no início dos testes do iOS 13.4, a existência de uma nova API , chamada CarKey. À época, entretanto, não havia muitas informações sobre o seu funcionamento — sabíamos apenas que se tratava de algum recurso relacionado a chaves/carros. Agora, o mistério acabou.

Na versão beta mais recente do iOS 13.4, surgiram mais informações sobre a ferramenta. Trata-se de um recurso que permitirá aos usuários de iPhones o compartilhamento de “chaves digitais” dos seus respectivos veículos. Em outras palavras, caso você tenha um carro compatível com desbloqueio via NFC , poderá enviar chaves a seus contatos para que eles tenham acesso (temporário ou permanente) ao seu veículo e deem a partida.

As chaves digitais poderão ser enviadas pelo iMessage (somente em conversas individuais, nunca em grupo), e ficarão “guardadas” no aplicativo Wallet. Os usuários que as receberem poderão simplesmente aproximar o iPhone ou o Apple Watch da maçaneta do carro para destravá-lo e obter acesso; ao enviar a “chave digital” pelo iMessage, usuários receberão uma explicação sobre o funcionamento do recurso.

Vale notar que o CarKey só funcionará com autenticação via Touch ID ou Face ID, para garantir que quem esteja acessando seu carro seja realmente a pessoa para a qual você enviou o convite. Segundo o MacRumors, a Apple fará parcerias com montadoras para implementar o recurso — ou seja, não se trata de uma ferramenta que será utilizável por todos já com o lançamento do iOS 13.4.

Vamos aguardar, agora, para ver um anúncio oficial da Apple sobre o recurso. Será que podemos esperar algum comentário sobre o CarKey no suposto evento de março próximo? Veremos.