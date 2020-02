Coronavírus: Apple transfere produção de AirPods, iPads e Watches para Taiwan

Enquanto o Coronavírus (COVID-19) continua a se espalhar na China, a Apple está transferindo a fabricação de alguns dos seus principais dispositivos para Taiwan. As informações, do Taiwan News, vão (parcialmente) ao encontro daquelas divulgadas na semana passada, uma vez que elas não citam o iPhone.

Mais precisamente, a Maçã teria iniciado o processo de transferência de parte da produção de AirPods, iPads e Apple Watches para fábricas taiwanesas, as quais ainda possuem acesso aos componentes para fabricação.

A Apple está tentando diversificar sua cadeia de suprimentos geograficamente devido à disseminação do vírus, o que afetou seriamente a produção dos seus produtos na China. A Apple pretende aumentar gradualmente a proporção da produção em Taiwan, enquanto ainda tenta manter sua cooperação com fornecedores chineses.

Ainda de acordo com o TN, estima-se que pelo menos um terço das linhas de produção chinesas se mantenha “ociosa” neste trimestre, sendo “quase impossível” retornar ao nível de produção normal antes do fim de fevereiro/início de março.

Num comunicado divulgado no começo desta semana, a Apple afirmou que sua prioridade é o bem-estar de todos os envolvidos na sua cadeira de suprimentos, ou seja, a empresa não forçará as fábricas chinesas a retomarem as produções enquanto isso representar um risco para seus funcionários.

Mudar parte da produção da China para Taiwan ajudará, mas, como sabemos, não será uma solução completa pois muitos componentes são fabricados em território chinês. De qualquer forma, a Apple está fazendo a coisa certa ao remediar problemas maiores na China, investindo em outros pólos de produção.

via 9to5Mac