Em seu 30º aniversário, Photoshop ganha novidades no iPad e no Mac

Considerando a forma que a palavra “Photoshop” tornou-se sinônimo de edição de imagens no mundo inteiro, era de se esperar que a chegada do seu trigésimo aniversário trouxesse várias boas novidades para o software.

E a Adobe sabe disso: a gigante anunciou hoje novos recursos para o editor no iPadOS, no macOS e no Windows.

iPad

Nos tablets da Maçã, uma nova ferramenta de seleção chamada Object Selection traz o comportamento diferente da já conhecida Subject Selection. No novo recurso, basta desenhar um quadrado em volta do objeto que quiser selecionar, e o aplicativo (com a ajudinha da ferramenta de aprendizado de máquina da Adobe, o Sensei) descobre exatamente o que você está querendo fazer, aparando as pontas e selecionando o objeto em questão.

O Photoshop para iPad ganhou, também, novas configurações para fontes: agora, é possível ajustar aspectos como tracking, escala, caracteres individuais, formatação e propriedades ainda mais avançadas. Além disso, o aplicativo está muito mais rápido para fazer upload e download de arquivos PSD, especialmente aqueles com mais que 10MB — segundo a Adobe, usuários podem esperar ganhos de até 90% na velocidade desses processos.

macOS/Windows

A versão desktop do Photoshop, por sua vez, também ganhou melhorias. No Mac, especificamente, temos agora suporte ao Modo Escuro das versões recentes do sistema — e sim, eu sei que o Photoshop já é “escuro” por si só há bastante tempo, mas agora o software conforma-se aos ajustes de aparência do macOS também nos menus de configuração e janelas externas.

Antes e depois da ferramenta Lens Blur

O famoso recurso Content-Aware Fill, que apaga partes indesejadas da imagem e as preenche com o plano de fundo ali presente, foi melhorado: agora, é possível fazer múltiplas seleções e preenchimentos na mesma janela. Além disso, a Adobe afirma ter aprimorado a qualidade e a performance do Lens Blur.

As novidades dos aplicativos já estão disponíveis na App Store e nos respectivos softwares para macOS e Windows — você pode atualizá-los agora mesmo para obtê-las.

Feliz aniversário, Photoshop! 🥳

