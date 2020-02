Ex-Apple é processado por publicar livro contendo “segredos” da App Store

A Apple está tomando medidas legais contra o ex-gerente da App Store alemã, Tom Sadowski, para interromper a circulação do livro “App Store Confidential”, sob alegações de que o conteúdo da obra revela “segredos comerciais confidenciais” que o autor não tinha permissão para divulgar. As informações são do jornal alemão Focus.

Além de Sadowski, o editor Murmann Verlag também está sendo processado, e os advogados da Maçã exigem que a editora de Verlag não apenas pare com as entregas dos livros, como retire todas as cópias que estão em circulação. Por ora, tanto a editora Murmann quanto Sadowski não cumpriram com as exigências da Maçã.

De acordo com a reportagem, a Apple acredita que a obra viola alguns termos de confidencialidade do contrato de trabalho de Sadowski com ela, pois o livro contém “segredos comerciais de considerável valor econômico”.

A empresa afirmou que “há muito tempo apoia a imprensa livre, bem como os autores de todos os tipos”, mas, no caso de Sadowski, a suposta violação das diretrizes de emprego fez com que a companhia “censurasse” a obra.

Lançado recentemente na Alemanha, o livro é considerado uma visão de Sadowski sobre os bastidores da App Store. Especificamente, a obra detalha a carreira do autor pela Apple, bem como algumas das suas experiências pessoais (positivas e negativas) e, ainda, suas reuniões com o CEO da Apple, Tim Cook.

Nem todo mundo que leu o livro parece concordar com a Apple, entretanto. A EN24, por exemplo, diz que a obra é uma mistura de coisas “banais” e “óbvias”:

Muitas vezes, o conteúdo do livro é apenas banal. É concebível que a Apple esteja incomodada por passagens nas quais o autor relata, por exemplo, comentários da sede da empresa.

Sadowski foi funcionário da Apple por dez anos, tendo trabalhado para o marketing do iTunes na Alemanha, na Áustria e na Suíça antes de cuidar da App Store na Alemanha, até novembro de 2019. Após deixar a Maçã, ele passou a oferecer treinamento para startups e consultoria para empresas sobre seus aplicativos e estratégias de monetização.

Veremos no que isso dará…

via iMore