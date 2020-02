Gmail ganha suporte aos Atalhos da Siri; Facebook Lite, SoundCloud e Launch Center Pro são atualizados

Nas atualizações mais recentes de apps, o cliente de email do Google enfim ganhou suporte aos Atalhos da Siri, ajudando a simplificar o processo para enviar emails.

Além disso, o Modo Escuro aterrissou no Facebook Lite, enquanto o SoundCloud agora está compatível com o app Arquivos (Files) do iOS. Por fim, o Launch Center Pro ganhou novos ícones personalizáveis para o iOS 13 e uma série de melhorias.

Vamos conferir tudo isso?

Gmail

Como dissemos, o Gmail foi atualizado com suporte aos Atalhos da Siri (introduzido com o iOS 12); entretanto, o Google adicionou, por enquanto, apenas uma opção de atalho: a de enviar emails.

O atalho pode ser configurado a partir das configurações do Gmail ou no próprio app Atalhos (Shortcuts) do iOS.

Facebook Lite

O Facebook Lite é o mais recente entre os apps da gigante de Zuckerberg que ganharam suporte ao Modo Escuro no iOS. O app, lançado em 2018 (mas só chegou à App Store brasileira em abril de 2019), foi projetado para pessoas com conexões mais lentas e para reduzir o consumo de dados.

Por alguma razão, o Facebook achou melhor levar o Modo Escuro primeiro para essa versão do app em vez da principal, disponibilizada em mais regiões. No Brasil, entretanto, a opção não está disponível ainda — talvez ela esteja sendo lançada gradativamente.

Quando disponível, será possível ver a nova opção no menu do Facebook Lite (os três traços na barra inferior), logo abaixo de “Configurações”.

SoundCloud

Nesta semana, o SoundCloud começou a oferecer suporte ao app Arquivos, permitindo fazer upload de faixas diretamente do iPhone ou iPad, além de capas/ilustrações para álbuns e mais.

Para enviar suas músicas/ilustrações, basta abrir o SoundCloud e tocar no ícone de seta no canto superior direito da tela principal. Selecione o app Arquivos e, em seguida, as faixas que você pretende subir para o SoundCloud (arquivos como FLAC, WAV, ALAC ou AIFF vão sem perdas); enfim, verifique se os metadados estão corretos e toque em “Salvar”.

De acordo com a desenvolvedora, o recurso está sendo distribuído gradativamente nesta semana para dispositivos iOS.

Launch Center Pro

O famoso utilitário para criar atalhos no iOS foi atualizado com melhorias no Icon Composer, para personalização de ícones. Mais precisamente, a Contrast adicionou 1.800 novos glifos para dar ainda mais opções de crição, além de designs que combinam com os Atalhos do iOS 13.

Ademais, a atualização corrige alguns problemas do Icon Composer e na restauração de backups manuais. Por fim, o app ganhou outras melhorias e correções de bugs.

via MacRumors, PhoneArena