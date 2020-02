Donos de Macs que têm smartphones Android, como este que vos escreve, sabem do pesadelo que é transferir arquivos entre os dois dispositivos: na maior parte das vezes, o computador e o dispositivo móvel simplesmente se recusam a conversar, obrigando o usuário a recorrer a soluções externas (como o Google Drive ou — a minha escolha para a maior parte das situações — o recurso de “Saved Messages” do Telegram).

Pois uma nova ideia está surgindo: o MacDroid.

O aplicativo para macOS tem funcionamento muito simples: uma vez instalado, você pode conectar o seu smartphone Android ao Mac e montá-lo como um disco externo sem grandes dificuldades. Tanto o armazenamento interno quanto o externo (como um cartão SD, por exemplo) podem ser montados no Mac, e você pode trabalhar com os arquivos no dispositivo móvel diretamente pelo computador — sem necessidade de copiar os arquivos para o Mac, editá-los, e depois transferi-los de volta para a memória do smartphone.

É possível, inclusive, conectar vários dispositivos Android ao seu Mac simultaneamente: todos eles ficarão listados dentro do MacDroid, em seu ícone na barra de menus. A configuração inicial é simplíssima: basta plugar o cabo do smartphone no computador, selecionar o tipo de conexão — que pode ser a ADB (recomendada) ou a MTP — e aproveitar. O smartphone aparece como um volume externo como outro qualquer.

O MacDroid possui duas versões: a gratuita transfere arquivos somente do Android para o Mac, enquanto a Pro libera todos os demais recursos e a transferência em ambas as direções. O MacDroid Pro custa US$20 por ano, e pode ser testado gratuitamente por sete dias.

Ambas as versões podem ser obtidas no site oficial do aplicativo e requerem o macOS 10.10 ou superior.