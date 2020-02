Novo Mac Pro começa a ser vendido no Brasil; preços começam em R$56.000 e vão até R$439.200

O novo desktop profissional da Apple — apresentado na WWDC19 — começou a ser vendido nos Estados Unidos em dezembro passado. Na verdade, a versão torre; a rack chegou um pouco mais tarde, em meados de janeiro. Aqui em terras brasileiras, a Anatel homologou as máquinas há alguns dias (torre; rack).

Aparentemente estava tudo pronto mesmo para o início das vendas aqui, afinal, os dois modelos do novo Mac Pro estão agora disponíveis para compra no Brasil.

Como já comentamos, o modelo torre do Mac Pro custa a partir de R$56.000,00 em até 12x (pagando à vista, ele sai por R$50.399,10). Em sua configuração máxima, com absolutamente tudo que tem direito (incluindo aí as rodinhas para deixar o computador mais “portátil”), a máquina sai por R$438.400,00 (ou R$394.559,10 à vista).

Já o modelo rack custa a partir de R$60.000,00 (R$53.999,10 à vista); na configuração máxima, ele sai por R$439.200,00 (ou R$395.279,10 à vista).

Lembrando que o Pro Display XDR já estava à venda por aqui desde dezembro, já que o monitor não precisa passar pela avaliação da Anatel.

Eis os preços: R$45.000 com o vidro padrão, R$54.000 na versão Nano-Texture, R$8.700 pelo Pro Stand e R$1.700 pelo adaptador de montagem VESA — como sempre, caso o pagamento seja à vista, o cliente tem 10% de desconto.