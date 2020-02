Novo Microsoft Office para iOS está agora disponível na App Store para todos os usuários

Lançado em fase beta há três meses, o novo aplicativo da Microsoft para a sua suíte de produtividade está agora disponível para todos que quiserem utilizar. Falo, é claro, do Office.

O novo app combina o Word, o Excel e o PowerPoint em um só, trazendo novos recursos que aproveitam os pontos fortes exclusivos de celulares para criar uma experiência mais simples e poderosa.

Com ele, você tem as ferramentas mais usadas para trabalhar com documentos, planilhas e apresentações, em um só aplicativo, e pode criar, editar, trabalhar e colaborar em documentos do Office com outras pessoas em tempo real. Pode, também, usar modelos para criar facilmente currículos, orçamentos, apresentações e outros documentos, além de armazenar, acessar e pesquisar facilmente arquivos do Word, do Excel e do PowerPoint salvos na sua nuvem pessoal, no seu dispositivo ou em toda a empresa (caso use uma conta corporativa).

O app conta com algumas exclusividades que facilitam a criação de documentos, como a opção de ajustar a imagem de um documento e de transformá-lo em um arquivo editável do Word pressionando apenas um botão. Também é possível transformar a imagem de uma tabela em uma planilha do Excel para que você possa trabalhar com dados, e deixar que o PowerPoint ajude você a criar uma apresentação selecionando as imagens que você deseja usar do telefone.

Para completar, é possível criar PDFs instantaneamente de fotos ou documentos dos apps, transferir facilmente arquivos entre o seu telefone e o seu computador, assinar PDFs com o seu dedo, anotar suas ideias rapidamente com as Notas Autoadesivas e ler códigos QR para abrir links.

É claro que, para tirar proveito de tudo isso, você precisa necessariamente ser assinante do Office. Além disso, vale ressaltar que os apps individuais [abaixo], ao menos por ora, continuarão disponíveis — eles inclusive foram atualizados recentemente com boas novidades!