Sequência de Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey chega à Mac App Store

Se você tem o costume de jogar no seu iPhone ou iPad, provavelmente já ouviu falar de Alto’s Odyssey, aventura da desenvolvedora Snowman que representa a sequência de Alto’s Adventure, lançado em 2015. Pois agora o jogo mais recente da franquia ganhou uma versão para macOS.

O gameplay de Alto’s Odyssey no Mac é bem semelhante ao da sua contraparte para iPhones e iPads. Temos aqui um jogo no estilo runner, no qual você assume a pele de Alto, um esquiador em vários cenários desérticos ao redor do mundo, saltando por dunas, cânions e atravessando templos. Ao longo da aventura, é necessário fazer pontos com suas acrobacias, coletar moedas e poderes especiais para completar a missão.

Além dos belíssimos gráficos e da trilha sonora composta especialmente para o jogo, temos aqui — assim como no iOS — um chamado Modo Zen, no qual todos os elementos desafiadores do jogo são removidos para que você possa apenas esquiar sem preocupações, aproveitando a paisagem e treinando seus movimentos. Ou seja, é um jogo para todos os momentos.

Vale notar que a versão de Alto’s Odyssey para macOS sincroniza automaticamente seu progresso no jogo entre todas as plataformas, para que você sempre continue de onde parou. O título já está disponível na Mac App Store por R$38. Divirtam-se!

