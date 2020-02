Aos poucos, a gigante de Cupertino vai fechando novos contratos e adicionando ainda mais produções ao catálogo do seu serviço de streaming de vídeos, o Apple TV+.

Vale notar que nem só de seriados o Apple TV+ é feito: a Maçã também investiu em algumas produções cinematográficas como “The Banker”, “The Elephant Queen” e “Hala” — e está prestes a produzir o seu próximo filme, como veremos a seguir.

“Swan Song”

Como dissemos, a Maçã anunciou recentemente um novo longa-metragem: “Swan Song” (“Canção do Cisne”, em tradução literal).

A obra será produzida e estrelada pelo vencedor do Oscar Mahershala Ali (“Moonlight: Sob a Luz do Luar”), que interpretará o personagem Milo. O filme entrará em produção a partir no fim de março, mas ainda não possui uma data de lançamento prevista.

“Swan Song” é descrito como um drama que se passa em um “futuro próximo”, no qual é explorado até que ponto alguém vai para “tornar a vida dos seus entes queridos mais feliz”.

O diretor de desenvolvimento de recursos e aquisições da companhia, Matt Dentler, disse que o roteiro de “Swan Song”, escrito por Benjamin Cleary (“Stutterer”), se conectou imediatamente com a proposta do Apple TV+:

O roteiro de Benjamin para “Swan Song” se conectou imediatamente com nós. Mal podemos esperar para juntar a visão de Benjamin ao inegável talento de Mahershala para entregar essa história poderosa para o público em todo o mundo.

Segundo a Apple, “Swan Song” será lançado inicialmente nos cinemas (tal como feito com outras produções) antes de ser adicionado ao serviço. Além dos filmes supracitados, ele se juntará a outros títulos como “Boys State”, “Wolfwalkers”, “Beastie Boys Story”, etc.

Trailer de “Amazing Stories”

Nesta semana, a Maçã também compartilhou outra novidade: o trailer de “Amazing Stories” (“Histórias Maravilhosas”), sua próxima série de ficção científica que será lançada no dia 6 de março. O seriado é recriação da produção homônima dos anos 1980, criada por Steven Spielberg, que também a produz.

Confira o trailer a seguir.

“Amazing Stories” foi uma das primeiras produções que a Apple assinou para seu serviço, e cada episódio se concentrará em um novo tema, semelhantemente a “Black Mirror” e “Twilight Zone”. De acordo com a Maçã, “cada episódio transportará o público para mundos maravilhosos através das lentes dos cineastas, diretores e escritores mais imaginativos atualmente”.

“Amazing Stories” estrelará Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost”, “Yellowstone”), Sasha Alexander (“Rizzoli & Isles”, “Shameless”) e Robert Forster (“Twin Peaks”).

Ansiosos? 😃