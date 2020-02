Confira nossa seleção de apps para aproveitar o Carnaval com mais facilidade

Já é Carnaval, cidade! Bom, tecnicamente ainda não, mas na prática a folia já está acontecendo desde o início do mês em várias cidades do país — afinal, é para isso que serve o mês de fevereiro, não é verdade? 😛

Pois se você está planejando cair na farra, mas não tem muita familiaridade com o negócio todo, ou está numa cidade desconhecida, ou simplesmente quer encarar a festa com mais facilidade… bom, seja qual for a razão, nada tema: nós compilamos uma lista com vários aplicativos supimpas para iPhones e iPads que lhe ajudarão a navegar no mar de chuva, suor e cerveja.

Vamos lá? 🎊

Auto-intitulado o aplicativo #1 do Carnaval de rua, conta com a programação completa dos blocos de diversas cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre. Tem ainda notícias, dicas, agenda de festas, ensaios, eventos pré/pós-carnavalescos e uma área do usuário, na qual você pode montar sua própria programação e se planejar.

Aqui, contamos apenas com as programações do Carnaval do Rio e de São Paulo, mas os recursos do app vão além: você pode filtrar os blocos de cada cidade por ordem alfabética, estilo, gênero musical, dia do desfile, distância, bairro, avaliações dos usuários, estimativa de público e muito mais. É possível ainda, marcar presença em cada bloco/evento, conferir seus amigos que fizeram o mesmo e até iniciar paqueras pelo próprio app com o CarnaCrush.

Aplicativo oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, traz programação completa (com direito a mapa), agenda do usuário, seção de selfies e informações úteis, como localização de aeroportos, hospitais e delegacias.

Uma mão na roda para quem vai encarar a folia soteropolitana: mostra a localização em tempo real (com base em dados de GPS) dos principais trios elétricos nos dois maiores circuitos do Carnaval de Salvador (Barra-Ondina e Campo Grande), para que você sempre encontre a atração que está buscando. Além disso, temos informações de programação, localização de camarotes e postos de serviço, bem como notícias sobre o evento.

Para quem vai curtir a folia especificamente na capital pernambucana, o app conta com a programação completa do Carnaval do Recife, com atrações de palco e blocos de rua. Há, ainda, informações com dicas de alimentação, hospedagem e serviços.

Aqui, o foco é o Carnaval de Pernambuco em geral, com informações sobre a farra em Recife, Olinda e outras cidades. Temos programação completa, integração com serviços para venda de ingressos, filtros de eventos e muito mais.

Nesse, o foco é o Carnaval da capital federal: temos informações sobre blocos (com a capacidade de favoritar aqueles que você quer participar), mapas com os eventos mais próximos de você e outros.

Para quem pretende ir ou voltar da festa pelo transporte público, o Moovit conta com informações completas sobre linhas de ônibus, metrô, trem, BRT, VLT, bonde, bicicletas… basicamente todos os meios de transporte em centenas de cidades do país, guiando o usuário pela noite.

· • ·

Mais alguma dica? Deixem logo abaixo nos comentários — e, para quem vai para a avenida ou para o bloquinho, ficam as orientações de sempre: cuidem-se, hidratem-se, divirtam-se… e não deixem de conferir as playlists temáticas de Carnaval do Apple Music, claro!