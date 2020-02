iOS 14 poderá permitir que troquemos o browser ou o cliente de email padrões

Taí um rumor que eu aguardava chegar há muito tempo. Embora não seja algo oficial ainda, vem de uma fonte confiável e quem sabe, agora que está se tornando público, ponha uma pressão ainda maior na Apple.

Mark Gurman, da Bloomberg, revelou hoje que a Apple está considerando finalmente permitir — quem sabe já no iOS 14, este ano — que usuários alterem os apps padrões do seu sistema operacional móvel, como o navegador (Safari) e o cliente de email (Mail).

Isso desde sempre é possível no macOS, mas no iOS/iPadOS a Apple até hoje não permite que você defina que um browser diferente seja aberto sempre que você toca em um link, por exemplo. Isso forçou certos desenvolvedores a oferecerem isso como um recurso dentro dos seus próprios apps (por exemplo, quando eu toco em links dentro do Tweetbot, sou levado diretamente ao Google Chrome), mas ainda não é a mesma coisa.

Obviamente, toda essa “consideração” não é à toa. A Apple tem sofrido pressões e até sendo por vezes investigada por órgãos reguladores quanto a alegações de monopólio e/ou abuso com relação a desenvolvedores terceirizados.

Além dessa possibilidade de apps padrões no iOS 14 (que eu espero que se estenda também a mapas, calendário, etc.), Gurman afirma que a Apple estaria considerando permitir a entrada de apps de terceiros no HomePod — a exemplo, é claro, do grande rival do Apple Music, o Spotify. Atualmente, a única forma de usuários do HomePod ouvirem músicas do Spotify é controlando-o pelo iPhone e transmitindo o áudio para o HomePod via AirPlay — o que não é nada conveniente.

Já estou com meus dedos cruzados para isso tudo realmente se concretizar. Nós, usuários, só temos a nos beneficiar com tal flexibilidade e a Apple dificilmente sairá prejudicada por isso — muito pelo contrário, isso deverá melhorar ainda mais a imagem dela perante seu público.