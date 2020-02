Quem aí tem um alto-falante inteligente com a assistente Alexa, da Amazon? Pois temos uma novidade! 😃

Acabamos de lançar, no repositório de Alexa Skills da Amazon brasileira, uma Skill oficial do MacMagazine — graças à ajuda do desenvolvedor Edson Pieczarka Jr.

Se você já usa Skills com o seu dispositivo Echo, por exemplo, certamente não terá nenhuma dificuldade de achar a nossa e adicioná-la lá. Aí, é só pedir à Alexa para que leia as últimas notícias e você ouvirá as chamadas dos artigos mais recentes publicados aqui no site. 😊

O leitor e patrão Roberto Morgado, que viajou conosco no MM Tour II, gravou e enviou um vídeo da Skill funcionando no Echo Dot dele:

Ela ainda pode melhorar algumas pronúncias. 😛

Se você não tiver nenhum dispositivo com a Alexa, pode brincar com ela tranquilamente pelo seu próprio iPhone/iPad — basta instalar o app Amazon Alexa, disponível gratuitamente na App Store.

Que tal? 😉