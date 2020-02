MetrôRio agora aceita cartões de crédito/débito Mastercard compatíveis com o Apple Pay

Em abril do ano passado, o MetrôRio anunciou suporte a métodos de pagamento contactless (sem fio) utilizando a bandeira Visa em todas 41 estações no Rio de Janeiro. Com isso, usuários do Apple Pay aproveitaram o recurso para pagar suas viagens unitárias.

Agora, o meio de transporte da capital carioca expandiu as opções de pagamento para cartões de crédito, débito e pré-pagos — incluindo a bandeira Mastercard — compatíveis com a tecnologia contactless. A partir de amanhã (21 de fevereiro), será possível usar esses cartões (equipados com um chip NFC , que possibilita efetuar uma compra por aproximação) para pagar suas passagem ao aproximá-los da catraca. As informações são da EXAME.

Consequentemente, quem tem um desses cartões de crédito/débito (seja Visa ou Mastercard) compatível com o Apple Pay, pode aproveitar para pagar suas viagens com o iPhone ou o Apple Watch. De acordo com as informações, a novidade é resultado de uma parceria entre as bandeiras, a credenciadora Cielo e o MetrôRio, e busca agilizar e garantir fluidez no embarque, além de facilitar o uso durante o Carnaval — período no qual o MetrôRio vai funcionar sem interrupção.

De acordo com dados do MetrôRio, cerca de 700 mil passagens já foram pagas utilizando a tecnologia de aproximação com cartão de crédito, um resultado considerável.

Vale notar que ainda não é possível cadastrar o Cartão Unitário , o Pré-pago/GIRO ou o Bilhete Único no app Wallet, a fim de usá-lo com o Apple Pay. Sendo assim, as transações realizadas com iPhones e Apple Watches (por meio dos cartões de crédito/débito supracitados) virão na sua fatura do cartão de crédito ou serão debitadas diretamente da sua conta, tudo de forma avulsa.