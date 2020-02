Chegou aquele momento que faz as contas bancárias de todos nós estremecerem: vamos dar uma olhada em alguns acessórios interessantes lançados recentemente para produtos do mundo Apple?

Native Union

Para começar, um acessório que todos adoram. A Native Union lançou recentemente o Drop XL Wireless Charger (Watch Edition) — que, como o próprio nome já diz, tem como principal diferencial o suporte ao relógio da Maçã. O carregador para Apple Watch fica na extremidade da superfície de recarga, é removível e deixa o relógio em pé, perfeito para ser usado no modo Nightstand.

De resto, o carregador traz uma superfície texturizada em silicone em cinza escuro que é capaz de recarregar dois dispositivos simultaneamente, como um iPhone e um estojo de AirPods [Pro] a até 10W. Caso você desplugue o carregador do Apple Watch, a porta USB-A na traseira fica liberada para que você forneça energia (via cabo) a um dispositivo extra.

O novo carregador da Native Union está disponível no site da fabricante por US$150, e já vem com um adaptador de tomada (compatível com o padrão brasileiro) e um cabo USB-C para USB-A de 2m incluso.

AquaTech

Enquanto isso, a fabricante de acessórios aquáticos AquaTech lançou a linha AxisGo, composta de cases-estanque para o iPhone 11 que incluem lentes externas para você aprimorar a experiência fotográfica com o aparelho em ambientes molhados/subaquáticos.

As cases da linha, feitas de policarbonato e alumínio, permitem que você mergulhe com os aparelhos a uma profundidade de até 10m em água doce ou salgada; é possível operar a tela sensível ao toque dos iPhones debaixo d’água por meio da membrana plástica que reveste essa parte dos acessórios. A área da lente tem um material extra-cristalino, o qual garante que a case não interferirá nas capacidades fotográficas do iPhone

O kit básico da AxisGO está disponível no site da AquaTech por US$200, e por lá você encontra também diversos acessórios especiais para encaixar na case — como lentes especiais, tripés, encaixes, tampas de lentes e muito mais.

Kolude

Por fim, um projeto do Kickstarter que está fazendo barulho e já arrecadou mais de 1.000% da sua meta original em dinheiro. A fabricante Kolude apresentou o Keyhub, que, como o próprio nome já diz, desempenha função dupla: além de ser um belo teclado de alumínio, ele também é um hub cheio de portas úteis para o seu Mac, iPad Pro, PC ou dispositivo Android.

Temos aqui uma porta HDMI (com suporte à resolução 4K a 30Hz), entradas para cartões SD e microSD, uma porta USB 2.0, três USB 3.0 e duas USB-C — uma das quais você usará para conectar o teclado ao computador em questão.

O teclado em si tem corpo de alumínio e teclas circulares retroiluminadas, com direito a teclado numérico. Por ser um produto pensado principalmente para produtos Apple, a fila superior de teclas de função é desenhada especialmente para o macOS e o iOS.

Você pode garantir sua unidade do Keyhub contribuindo com US$110 no projeto do Kickstarter (o preço de varejo será superior); els estimam que as primeiras unidades do acessório serão entregues em junho próximo. Que tal?

dica do Miguel Dornaes