Promoções do dia na App Store: Text Only For Instagram, Teach Your Monster to Read, Lungo e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores desta quinta-feira!

O Text Only For Instagram, criado por Batbayar Batbaatar, é a resposta para quem deseja publicar apenas textos no Instagram!

Sem propagandas, marca d’água e compras internas, o app é bem simples: escolha um fundo, defina uma fonte, escreva seu texto e publique-o em poucos toques! Com centenas de combinações possíveis, o aplicativo é um utilitário para múltiplas aplicações.



Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$41 de desconto:

Apps para iOS

Para ensinar as crianças a ler.

Pequenos jogos para seu Apple Watch.

Mais uma opção para notas.

App para macOS

Previna seu Mac de dormir.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😁