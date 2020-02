Vídeo: Alfred — um canivete suíço para o seu Mac

Já tem bastante tempo que falamos sobre o Alfred pela última vez aqui no site. Para quem não sabe, ele é uma espécie de “mordomo” para o seu Mac — ou, como nosso colaborador Lucas Caton prefere chamar, um belo canivete suíço.

Usuário assíduo do Alfred, o Lucas — que é programador — gravou para a gente um vídeo completo sobre o software, demonstrando em detalhes todas as suas funções e capacidades.

Pessoalmente, me lembro de ter usado o Alfred por um tempo há anos e não sei por que o abandonei. Enquanto editava o vídeo do Lucas, fui rapidamente convencido a voltar a usá-lo. 😉

Como o Lucas pontua no vídeo, boa parte dos recursos do Alfred está disponível em sua versão gratuita. Para quem quiser ir além, o Powerpack custa 25 libras esterlinas numa licença única da versão atual (v4) ou 45 libras esterlinas para uma licença vitalícia. Não é barato, mas vale a pena pelo conjunto de recursos.

Se curtir o vídeo do Lucas, deixe um joinha lá no YouTube e compartilhe-o com parentes/amigos que possam se interessar pelo utilitário! Até a próxima.