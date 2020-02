WhatsApp amplia testes do seu Modo Escuro no iPhone

No começo de fevereiro, o WhatsApp Messenger começou a testar o suporte ao Modo Escuro do iOS de forma tímida. Isso porque, mesmo disponível na plataforma TestFlight (no momento, fechada para novos participantes), a versão com tal suporte foi distribuída apenas para algumas pessoas. Agora, uma nova versão beta (2.20.30.25) foi liberada para todos que estão lá!

O Modo Escuro funciona de acordo com a configuração do aparelho. Ou seja, se o iOS estiver rodando nele, o WhatsApp respeitará essa opção e também mostrará o conteúdo escuro — não há uma opção de usar o sistema em um modo e o WhatsApp no outro, como alguns aplicativos permitem.

WhatsApp no Modo Escuro com mais contraste à direita

Nas configurações do iOS (Ajustes » Acessibilidade » Tela e Tamanho do Texto), contudo, há uma opção chamada “Aumentar Contraste”; caso você ative-a, o Modo Escuro do WhatsApp ficará um pouco diferente, com cores mais claras para alguns elementos da interface do usuário.

Novas cores sólidas para imagem de fundo no WhatsApp utilizando o Modo Escuro

Com a chegada do recurso, o WhatsApp também disponibilizou novas cores sólidas (mais escuras) para você usar como imagem de fundo, como informou o WBetaInfo.

Vale notar que a versão beta do WhatsApp Business também já conta com suporte ao Modo Escuro. Agora, é só uma questão de tempo até que a versão final seja liberada para o grande público — pelo ritmo das atualizações, isso não deverá demorar muito.