Para uma simples linha de fones de ouvido, a Apple já tem, eu diria, opções para a maior parte dos bolsos e gostos: temos os AirPods tradicionais (com ou sem o estojo de recarga sem fio) e os AirPods Pro, para quem quer qualidade de som aprimorada e isolamento acústico superior. De acordo com o DigiTimes, entretanto, a família poderá ganhar um novo membro muito em breve.

Segundo o site, a Apple lançará, dentro dos próximos seis meses, algo que eles estranhamente chamam de “AirPods Pro Lite” — isto é, uma versão mais barata dos AirPods Pro. Sim, a princípio isso não faz muito sentido: ora, a versão mais barata dos AirPods Pro já existe e chama-se… AirPods.

Ainda assim, mesmo que o DigiTimes não ofereça mais informações sobre o tal produto, podemos fazer especulações: talvez eles estejam referindo-se a uma versão dos AirPods Pro sem cancelamento ativo de ruído? Talvez um estojo sem recarga wireless? Há algumas opções para tornar o AirPods Pro um pouco “menos Pro”, se pensarmos bem.

Por mais que o DigiTimes tenha uma reputação questionável no mundo dos rumores da Apple, o site tem algumas fontes bem posicionadas na cadeia de fornecimento da Maçã em Taiwan e na China em geral. Além disso, essa não é a primeira vez que eles falam desses tais de “AirPods Pro Lite”: a primeira menção foi num relatório de dez dias atrás, com uma segunda citação na semana passada — esta, afirmando que talvez a produção atrasasse um pouco por conta dos efeitos do Coronavírus.

De qualquer forma, onde há fumaça há fogo: ninguém faria três menções a um suposto novo fone de ouvido sem que haja alguma evidência de que a Apple esteja trabalhando num produto do tipo, afinal de contas. E ainda temos de levar em conta a previsão do analista Ming-Chi Kuo, o qual afirmou que a Apple lançará (ainda no começo de 2020) um novo modelo de fone de ouvido topo-de-linha — sim, trata-se de uma previsão diferente, mas talvez ambos os rumores refiram-se ao mesmo produto (com algum desencontro de informações no meio do caminho).

O que nos resta, agora, é aguardar para saber o que a Apple tem em mente. Opiniões?

via 9to5Mac