Facebook lança app para iOS que permite gerenciar conteúdos de páginas

O Facebook lançou um novo app que permite gerenciar conteúdos de páginas de empresas e serviços da sua plataforma: o Estúdio de Criação (Creator Studio). A ferramenta em si não é exatamente nova, mas estava disponível somente a partir do web app para desktops — agora, porém, todo o conteúdo de uma página pode ser visto e modificado diretamente do iPhone ou do iPad.

Segundo o Facebook, o Estúdio de Criação “reúne todas as ferramentas de que você precisa para publicar, gerenciar, monetizar e mensurar com eficiência o conteúdo de todas as suas páginas e contas”, tanto da própria rede social quanto do Instagram. Ele também ajuda a aproveitar os novos recursos e oportunidades de monetização para os quais você pode se qualificar.

A empresa conta que o novo app para iOS do Estúdio de Criação fornece “a maioria dos recursos da versão do site, mas alguns deles não estão disponíveis no momento”. Por exemplo, os responsáveis por gerenciar uma página podem usá-lo para editar títulos e descrições de vídeos, excluir, publicar e reagendar postagens, mas não poderão criar novas publicações pelo app.

A partir de hoje, criadores e editores de todo o mundo terão acesso ao novo aplicativo Creator Studio do Facebook. O aplicativo é uma evolução e um complemento para o Estúdio de Criação, a plataforma dedicada a ajudar criadores e editores a gerenciar seu conteúdo, acompanhar o desempenho e se conectar significativamente com seus públicos no Facebook. A nova experiência oferece as mesmas informações e métricas de engajamento, tudo com a facilidade de um dispositivo móvel.

Vale notar que qualquer pessoa que gerencie uma página do Facebook/Instagram pode usar o Estúdio de Criação; contudo, a função administrativa desempenhada determina informações específicas que o usuário pode ver e quais ações ele pode realizar.

Além do iOS, o Creator Studio também está disponível para dispositivos Android no Google Play.

