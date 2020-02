Nos Estados Unidos, a prática (perturbadora) de “vigiar” ou invadir a privacidade de alguém é chamada de “stalking” (ou perseguição). Por lá, isso é mais comum do que imaginamos, principalmente contra figuras públicas — e a vítima mais recente foi o CEO da Apple, Tim Cook.

Tudo começou com um pedido de uma ordem de restrição temporária, solicitado pela Apple, contra um homem que estaria assediando Cook e outros membros da equipe executiva da Maçã. As informações são da NBC News.

Os documentos judiciais, vistos por Dave Gershgorn, do OneZero, explicam que um homem chamado Rakesh Sharma fez ameaças tanto contra a Apple quanto contra Cook, como deixar mensagens de voz perturbadoras, postar fotos sexuais no Twitter (marcando o executivo nelas) e, pasmem, aparecer na propriedade do CEO em Palo Alto (na Califórnia), duas vezes!

Na primeira tentativa, ocorrida na noite do dia 4 de dezembro passado, Sharma tentou entregar flores e champanhe para Cook — de acordo com William Burns, especialista em segurança global da Apple, citado no processo.

Uma segunda tentativa de invasão foi registrada em 15 de janeiro, quando Sharma entrou na propriedade de Cook (com o portão fechado) e tocou a campainha da casa. Em ambos os casos a polícia foi chamada, mas o invasor não foi preso.

No dia 6 de fevereiro, advogados da Apple enviaram um email notificando Sharma de que a empresa abriria uma ordem de restrição contra ele, uma vez que o invasor não atendeu aos pedidos para parar de entrar em contato com a equipe executiva da Maçã.

Inicialmente, a Apple solicitou à justiça uma ordem de restrição contra Sharma que abrangesse as casas de todos os executivos da Maçã, os locais corporativos e as lojas de varejo da companhia — o que não foi concedido por ser “excessivamente amplo”.

Não obstante, o invasor está impedido de se aproximar de Cook, da sua propriedade e do Apple Park. Essa ordem de restrição temporária expirará no dia 3 de março, quando deverá então acontecer uma audiência sobre o caso.