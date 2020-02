O iOS precisa de antivírus? A princípio, não, já que estamos falando de um sistema fechado que — ao menos para grande parte dos usuários — não representa grandes riscos do ponto de vista da segurança. Entretanto, na prática, não é bem assim: agentes maliciosos podem aproveitar a navegação dos usuários pelo sistema para coletar informações por outros meios, que não a invasão ao sistema propriamente dita. É exatamente isso que a Microsoft quer evitar.

A gigante de Redmond, que já lançou uma versão do seu antivírus Defender para macOS no ano passado, anunciou que criará também versões do software para iOS e Android. Até o momento, não há muitas informações sobre as funções e a natureza do produto, mas espera-se que ele seja lançado até o fim do ano.

Uma coisa, entretanto, é certa: ao menos no iOS, o Defender não poderá ser um antivírus “completo”, no sentido de escanear as profundezas do sistema em busca de ameaças — até porque o sistema móvel da Apple não permite que aplicativos externos realizem essas ações. Em vez disso, a plataforma de segurança da Microsoft focará em proteger os usuários de phishing, ataques por email, invasão de contas e outras ameaças online.

Uma possibilidade é que a Microsoft faça, no iOS, uma integração do futuro Defender ao navegador Edge, já disponível na App Store. Com isso, o browser se “adaptará” às práticas de segurança do antivírus, instruindo usuários e evitando o acesso a páginas maliciosas ou golpistas. Isso tudo, claro, será muito mais útil para os usuários do iOS caso a Apple realmente libere a configuração de outros navegadores padrão que não o Safari (como especulado).

De qualquer forma, teremos que aguardar um pouco mais para sabermos de informações extras sobre o Defender para iOS/Android: é provável que a Microsoft toque no assunto durante a RSA Conference, evento de tecnologia da informação que acontecerá a partir da semana que vem em San Francisco (Califórnia, Estados Unidos). Vamos ver.

via MacRumors