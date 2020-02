Ninguém tem dúvidas de que a Apple apresentará, nos próximos meses, uma atualização para o MacBook Pro de 13 polegadas. Os detalhes acerca da máquina ainda não estão muito certos, embora rumores recentes apontem que ela receberá o mesmo Magic Keyboard com mecanismo tesoura do seu recém-lançado irmão de 16 polegadas. Agora, temos também uma pista em relação ao cérebro dos novos portáteis.

O leaker @_rogame compartilhou recentemente benchmarks de um modelo desconhecido do MacBook Pro de 13″, que, caso real, certamente corresponde a um dos modelos da próxima geração da linha. A máquina em questão é equipada com um chip i7-1068NG7, da 10ª geração (“Ice Lake”) de processadores da Intel (lançada em agosto passado); a peça tem 2,3GHz de clock e pode atingir até 4,1GHz com o recurso Turbo Boost.

2020 13" Macbook Pro

> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W

> 32GB of RAM

> 2TB SSD pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ — _rogame (@_rogame) February 15, 2020

Caso os rumores sejam reais, o futuro MacBook Pro de 13″ será o primeiro computador da Maçã equipado com um chip de 10ª geração da Intel, e o primeiro com um processador produzido pelo método de fabricação de 10 nanômetros — atualmente, os chips mais avançados limitam-se a 14nm. A linha “Ice Lake” da Intel apresenta, no geral, ganhos de 12% na performance de CPU em relação aos processadores anteriores, e 30% de ganhos na performance gráfica.

Os benchmarks indicam também que o portátil poderá ser equipado com até 32GB de RAM — o dobro em relação ao máximo que temos atualmente. Abaixo, o leaker que compartilhou as informações compara os benchmarks da (suposta) nova máquina com um dos modelos atuais do MBP de 13″:

Time Spy



i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)

vs

i7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa — _rogame (@_rogame) February 15, 2020

Resta, agora, aguardar para sabermos todos os detalhes sobre a futura maquina. Palpites?

