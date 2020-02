Promoções do dia na App Store: Civilization VI, Recipe Gallery, ClockDesk e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta sexta-feira; tem opção para todos os blocos!

Se você é fã da série Civilization, vai gostar de saber que nosso destaque do dia é a sexta edição do clássico jogo de desenvolvimento de civilizações!

Toda a dinâmica do jogo é muito semelhante à das demais versões da franquia. Construa, use da diplomacia e desenvolva sua civilização por toda a história.

Originalmente criado pelo lendário game designer Sid Meier, Civilization é um jogo de estratégia de turno no qual você tenta construir um império que resista à prova dos tempos.

Civilization VI oferece novas maneiras de interagir com o mundo: as cidades agora podem se expandir pelo mapa fisicamente, pesquisas em tecnologias e cultura desbloqueiam novos potenciais e os líderes adversários vão buscar seus próprios objetivos, segundo suas características históricas, na corrida para alcançar a vitória de uma das cinco maneiras possíveis no jogo.