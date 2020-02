Vivo oferece suporte ao Apple Watch com conectividade em planos empresariais

O Apple Watch com conectividade celular funciona no Brasil, e isso não é novidade para ninguém. Por aqui, Claro e Vivo oferecem suporte ao modelo — a TIM está em fase de testes —, só que para isso você precisa ser cliente de um plano Pós ou Família — qualquer outro tipo de plano está fora da jogada. Quer dizer, estava: pelo menos na Vivo, isso mudou.

Alguns leitores do MacMagazine conseguiram habilitar o Vivo Sync em planos empresariais, algo que até então não era possível. Nós entramos em contato com a operadora para esclarecer a questão e recebemos a seguinte resposta:

A Vivo já disponibiliza aos seus clientes de planos Pós-Pago a habilitação do eSIM para smartwatches para o segmento B2B [business to business]. Para os clientes corporativos, a ativação do eSIM com serviço de sincronismo (Vivo Sync Empresas) pode ser realizada diretamente pelo usuário da linha, após autorização do gestor, bastando apenas possuir um smartwatch com esse recurso embarcado e homologado pela Anatel.