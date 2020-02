Waze agora leva em conta todas as entradas de estabelecimentos; Twitter e Castro ganham novidades

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Waze

O indefectível sistema de GPS coletivo ganhou uma novidade bem interessante: a partir de agora, quando você pedir a rota para um estabelecimento com múltiplas entradas (como um shopping ou um hospital, por exemplo), o Waze levará em conta todas elas e lhe apontará a mais apropriada considerando o seu caminho.

Obviamente, nem todos os estabelecimentos do país já estão atualizados com as informações das suas múltiplas entradas, mas, com o tempo, o Waze começará a mostrar essas informações por todo o território nacional. Uma mão na roda, especialmente para quem está indo a algum lugar desconhecido.

Twitter

A rede social do passarinho adicionou uma ferramenta bem legal à sua tela de composição de tweets: ao escrever uma postagem, você poderá “ligá-la” ao seu tweet mais recente, formando uma thread. É possível, ainda, tocar nos três pontinhos para ver outras postagens recentes e selecionar aquela que você quer ligar ao novo tweet.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o — Twitter (@Twitter) February 19, 2020 Agora, você pode adicionar um tweet a algum tweet anterior mais rapidamente!

A ferramenta já está sendo adicionada aos diversos aplicativos do Twitter em todas as plataformas.

Em relação ao Twitter para Mac, especificamente, os usuários receberam recentemente uma correção importante: na versão 8.9, o aplicativo volta a exibir o badge de notificações da forma correta. Em versões anteriores, o recurso estava com um bug no qual o número de notificações não era ajustado após o usuário checá-las; agora, tudo já está certo novamente.

Castro

O famoso aplicativo de podcasts também recebeu uma ferramenta interessante: a partir de agora, usuários podem importar o áudio de vídeos do YouTube e colocá-los na sua fila de podcasts como quaisquer outros conteúdos. O Castro fará o download do áudio do vídeo automaticamente, para que você possa ouvi-lo mesmo em modo offline.

A novidade é ótima para quem acompanha videoaulas ou outros conteúdos focados principalmente no áudio diretamente no YouTube. Você pode aproveitar o novo recurso tocando no botão para compartilhar o vídeo (no Safari ou no app do YouTube) e escolhendo a opção “Sideload to Castro”.