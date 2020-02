Divulgue melhor o seu negócio no Instagram com o app Milkshake!

Se você usa (principalmente) o Instagram para fins comerciais, então é provável que as ferramentas nativas do serviço não sejam suficientes para você adicionar todas as informações sobre seu negócio por lá, ainda mais se sua empresa/serviço possui contas em mais de uma rede social. Por isso, você poderá gostar do Milkshake.

Disponível para iOS e Android, o app possibilita criar páginas simples da web para que você adicione ainda mais informações às suas redes sociais. Com isso, você não só aumentará o engajamento dos seus seguidores, como também fará com que eles se conectem melhor a tudo que você oferece.

Mais precisamente, o Instagram permite que você adicione somente um link (URL) à bio de um perfil, o que às vezes não é suficiente. Sendo assim, o Milkshake permite criar o que eles chamam de “Insta websites”, que são páginas bem simples e fáceis de navegar as quais incluem ainda mais links sobre você e/ou seu negócio.

O app conta com uma gama de opções de personalização para que você deixe o seu Insta site com a sua cara (ou a do seu negócio). Além disso, em apenas quatro passos você consegue criar e lançar a sua página:

Escolha um cartão: os cartões são as páginas do Insta site. Você pode deslizar entre cada cartão como em Stories do Instagram. Cada cartão possui recursos exclusivos para o que você deseja dizer, vender ou compartilhar. Adicione seu conteúdo: personalize cada cartão com texto, imagens, GIFs, vídeos do YouTube, postagens de sites, episódios de podcasts, detalhes de contato, links e muito mais! “Agite” seu visual: personalize looks com cores, fontes, logotipos e imagens da marca. Todos os designs são bonitos, profissionais e compatíveis com visualização por dispositivos móveis. Publique e adicione à sua bio: depois de criar seu Insta site, publique-o gratuitamente. Em seguida, adicione seu link na bio do Instagram e em perfis de redes sociais para conectar seus seguidores à sua nova e brilhante página.

Mais do que divulgar links, o Milkshake lhe ajuda a acompanhar o desempenho do seu Insta site, com análises das visualizações de cartões e cliques em links para otimizar a sua divulgação.

Independentemente da sua afinidade com a criação de páginas da web, fazer um Insta site com o Milkshake é simples e rápido. Nesse sentido, o app pode ser útil para praticamente qualquer usuário, comercial ou não, desde divulgação de serviços, eventos, links, etc. — e o melhor de tudo: gratuitamente.

