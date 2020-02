“Uma jornada pelo Vale do Fogo” é mais uma produção toda filmada com o iPhone

A Apple veiculou hoje mais um vídeo da sua campanha “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”), desta vez com imagens bem focadas na câmera ultra-angular dos seus últimos modelos.

O vídeo é intitulado “Uma jornada pelo Vale do Fogo” (“A journey into the Valley of Fire”), um parque estadual situado em Overton, Nevada (Estados Unidos).

Veja como o iPhone 11 Pro capturou o vídeo 4K sobrenatural usando a câmera Ultra Angular nessa viagem profunda pelo Vale do Fogo.

Não sei o que ficou melhor nesse vídeo: as imagens capturadas em si ou a bela edição realizada.

Clap, clap… 👏🏼