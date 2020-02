Em disputa com a Corellium, Apple exige ver comunicações de banco e empresa de inteligência

Se você não acompanhou os capítulos anteriores da disputa da Apple contra a Corellium, aí vai um pequeno resumo: inicialmente, a Maçã entrou com um processo contra a empresa de virtualização, acusando-a de violar seus direitos autorais ao replicar ilegalmente o iOS para testes de segurança e outras atividades.

Em seguida, a Corellium respondeu afirmando que, na verdade, prestava um serviço à Apple e que a empresa devia US$300 mil a ela. Por fim, a Apple afirmou que a rival favorecia a criação de ferramentas de jailbreak.

Pois agora, no desdobramento mais recente do caso, a Apple colocou as asinhas de fora de uma vez por todas: a gigante de Cupertino simplesmente exigiu que duas empresas revelassem todas as suas comunicações internas com e sobre a Corellium, incluindo o uso dos softwares da rival, contratos e informações sobre os seus fundadores. As informações são da Forbes.

As duas empresas em questão são o Banco Santander e o grupo de inteligência L3Harris Technologies, avaliado em US$50 bilhões. Segundo a reportagem, o Santander apenas testou os produtos da Corellium, mas a Apple quer, de qualquer forma, analisar as comunicações internas do banco e mostrar, na corte, as características do produto que, segundo ela, viola suas propriedades intelectuais.

O chefe de pesquisa do Santander, Daniel Cuthbert, posicionou-se no Twitter a favor da Corellium, afirmando que a Apple não foi sábia na investida contra a empresa:

And this is a seemingly poor move by @apple https://t.co/VVHsO0ZE6E



The tech allows us to streamline and modernise the entire testing approach. No more clunky physical phone testing farms. It allows rapid dev across multiple devices. Something Apple hasn't made easy — Daniel Cuthbert (@dcuthbert) August 16, 2019 Vou dizer apenas isso: Corellium, vocês obviamente são de outros planetas porque NÃO É POSSÍVEL que isso tenha sido criado por humanos. Tecnologia alienígena e eu, juntos, recebemos nossos novos senhores. Isso é magia e vai mudar as coisas, de verdade.

—

E essa é uma atitude ruim da Apple [o processo]. A tecnologia permite que nós simplifiquemos e modernizemos toda a abordagem aos testes. Não precisamos mais de fazendas de telefones reais para testes. Permite desenvolvimento rápido em múltiplos dispositivos, algo que a Apple nunca facilitou.

O advogado da Corellium, David Hecht, declarou que continuará “expondo as táticas de má-fé da Apple” para vencer a Maçã nos tribunais; ele afirmou ainda que a exigência de abrir as comunicações do Santander e da L3Harris é uma tática de intimidação da gigante de Cupertino feita para acossar a Corellium e afetar suas relações com clientes.

Como os documentos do processo ainda estão sob segredo de justiça, não há como saber se o pedido da Apple será garantido. Vamos ficar atentos nessa história toda.

dica do Anderson Silva