Primeiro Mac com chip ARM próprio da Apple poderá chegar até o 1º semestre de 2021

Quem aí está ansiosamente aguardando um Mac com chip ARM próprio da Apple? Bem, tenho uma boa e uma má notícia.

A boa é que, ao menos segundo o famoso analista Ming-Chi Kuo, a Apple está realmente se preparando para iniciar essa transição. A (talvez) má é que isso só deverá acontecer lá no primeiro semestre de 2021.

Mais especificamente, Kuo acredita que veremos esse novo Mac sem chip Intel chegando “nos próximos 18 meses”. Ele não especificou, porém, qual seria o primeiro modelo de Mac com chip ARM desenhado pela Apple.

O foco da Maçã com seus chips para os próximos meses, diz Kuo, está num novo processo de fabricação de apenas 5 nanômetros. Isso permitirá que ela coloque no mercado processadores ainda mais capazes que os atuais, com uma eficiência energética superior, e fisicamente menores do que nunca.

O chip “A14”, que provavelmente equipará o “iPhone 12” e possivelmente também novos iPads previstos para os próximos meses, também deverá ser baseado num processo de 5nm — e a Apple está sendo “bem agressiva” em sua pesquisa & desenvolvimento de novos chips com essa última tecnologia.

Qual modelo de Mac vocês acham que a Apple escolherá para iniciar essa transição?

via 9to5Mac