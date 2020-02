Rumor: “iPhone 12” deverá suportar Wi-Fi 802.11ay, de curto alcance

Os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max são os únicos dispositivos da Apple hoje em dia que já suportam o Wi-Fi 6 (aka IEEE 802.11ax), que veio com boas melhorias em velocidade e eficiência.

Mas há um outro padrão de Wi-Fi, o 802.11ay, que é bem focado em performance. Trata-se de uma especificação do padrão “WiGig”, operando na frequência de 60GHz (portanto, de curto alcance) e podendo atingir uma velocidade máxima teórica de 172Gbit/s (4 streams a 44Gbit/s).

Pois, de acordo com fontes do blog japonês Macotakara, é bem possível que a linha “iPhone 12”, este ano, venha com suporte ao tal Wi-Fi 802.11ay. A novidade não seria totalmente inédita em smartphones, visto que o suporte a esse Wi-Fi já é integrado ao chip Qualcomm Snapdragon 855 — anunciado no finalzinho de 2018.

A ideia desse Wi-Fi não é substituir, mas sim complementar o 802.11ac, que obviamente tem um maior alcance graças à sua capacidade de penetrar paredes e afins.

“AirTags”

Na mesma reportagem, o Macotakara também citou brevemente que os “AirTags” — rumorados dispositivos portáteis que provavelmente permitirão o rastreio de objetos usando a tecnologia de banda ultralarga — poderão ser recarregados sem fio, provavelmente usando o padrão Qi. Além disso, eles citam que eles deverão ser à prova d’água.

A última informação que havia pintado sobre esse produto veio do analista Ming-Chi Kuo; para ele, a Apple está se preparando para colocá-lo no mercado entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020.

