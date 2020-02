Apple aluga novos escritórios próximos ao Madison Square Garden, em Nova York

Há pouco mais de um mês, era apenas um rumor. Agora, parece que é oficial.

O New York Post noticiou ontem que a Apple acaba de assinar contrato para alugar quase 20.500 metros quadrados de escritórios no 11 Penn Plaza, prédio comercial bem próximo ao Madison Square Garden (Manhattan, Nova York).

O acordo inicial — firmado com a Vornado Realty Trust, dona do espaço — teria duração de cinco anos, que obviamente poderão ser renovados mediante interesse de ambas as partes.

A Apple ocupará quatro andares do edifício, do 11º ao 14º, que outrora eram usados pela Macy’s (cuja sede está agora em Long Island City).

O edifício “Penn 11”, como é conhecido atualmente, foi construído em 1923 e segue um estilo art déco.