Há pouco mais de um ano, falamos sobre a perda da Apple em uma batalha importante contra a VirnetX, empresa de segurança com a qual a Maçã passou os últimos dez anos numa longa disputa judicial envolvendo violação de patentes. Àquela época, a justiça de Cupertino tinha decidido que a Maçã devia quase US$440 milhões à rival por infringir propriedades intelectuais dela em produtos/recursos como o FaceTime e redes VPN. Agora, parece que a justiça está novamente do lado da VirnetX.

Como informou a Reuters, a Suprema Corte dos EUA anunciou ontem a recusa em ouvir o recurso final da Apple no caso, efetivamente esgotando as opções da Maçã na esfera judicial do país. A empresa já tinha recorrido das decisões de cortes inferiores diversas vezes — uma razão para o processo ter durado mais de dez anos — e agora parece não ter mais saída senão o pagamento.

Vale notar que, com essa escalada das esferas, a cifra devida por parte de Cupertino foi subindo também: originalmente, em outubro de 2016, a justiça considerou que a Apple devia US$302 milhões à VirnetX. Com o passar dos anos, a reconsideração de algumas decisões e o acréscimo de juros e correção, o montante subiu para quase US$440 milhões no ano passado.

Quem está prestando atenção perceberá que esse não é o único imbróglio envolvendo as duas empresas: um outro, que também envolve supostas infrações de patentes por parte da Maçã (e também se estende desde 2010), está mais uma vez pendendo para o lado da VirnetX. Na última decisão, a justiça considerou que duas das quatro patentes apontadas pela empresa não foram violadas pela Apple, e o valor original do pagamento (de US$502,6 milhões) precisou ser recalculado — algo que ainda não aconteceu.

Ainda assim, no fim das contas, o cenário está se desenhando para um fim — um fim em que a Apple precisará desembolsar uma boa grana para a rival, inclusive. Vamos ver.

via MacRumors