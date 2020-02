Roteadores Wi-Fi com HomeKit serão mais seguros, porém…

Desde a versão 13.2, lançada em outubro do ano passado, o iOS e o iPadOS já trazem suporte para roteadores compatíveis com o framework HomeKit.

O problema, claro, é que ainda não há nenhum disponível no mercado. Como a Apple lista aqui, eero e Linksys já anunciaram as primeiras soluções com essas novidades, mas elas ainda não estão à venda.

Enquanto isso, a Apple publicou recentemente um novo artigo de suporte explicando como usar esses roteadores protegidos pelo HomeKit. Se por um lado há o fator positivo de segurança envolvido aí, por outro quem já tem múltiplos acessórios compatíveis com o HomeKit terá um trabalho extra na configuração inicial.

Isso porque, como a Apple coloca no passo 3 do tutorial, todos esses acessórios terão que ser removidos/redefinidos pelo app Casa (Home) e então adicionados novamente, de forma a se “obter uma conexão mais segura”.

Feito isso, esses acessórios poderão ser configurados em três níveis de segurança: um restrito à rede local via HomeKit (sem nem ter acesso à internet), um automático (padrão, podendo se comunicar tanto com o HomeKit quanto com conexões recomendadas pelo fabricante) e um modo sem restrições (obviamente, menos seguro).

É claro que, para quem estiver entrando agora no mundo da automação residencial, esse trabalho todo não será problema nenhum.

