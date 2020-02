RTRO, novo app da Moment, gera vídeos com visual retrô

A Moment, famosa por suas lentes especiais para smartphones, acaba de lançar um novo app nostálgico para iPhones.

Chamado de RTRO, ele permite que usuários capturem vídeos de até 60 segundos com o iPhone e apliquem um entre alguns variados visuais retrô.

Os estilos oferecidos pelo app, diz a Moment, foram todos concebidos por cineastas — e você pode alterar tanto a taxa de quadros (6, 12, 18, 24 ou 30fps) quanto o formato (16:9, 4:3, 1:1) do vídeo.

Já a limitação de 60 segundos é para otimizar o seu uso e compartilhamento por meio de Stories do Instagram ou do TikTok, e ele conta inclusive com um recurso de tracking de objetos em tempo real.

Confira um divertido vídeo promocional:

O RTRO é gratuito para baixar e usar, porém visuais extras estão disponíveis via compras internas — ou, opcionalmente, por meio de uma assinatura (R$8,50 mensal ou R$62 anual).

via Macworld