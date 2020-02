Vídeo: 12 gestos que você precisa conhecer no iPhone

Muita coisa no iPhone (e smartphones em geral) é baseada em gestos que você executa na tela com os dedos. Você certamente conhece e usa muitos deles, mas será que conhece todos os principais?

Esse é o tema do vídeo de hoje: (mais de) 12 gestos que você precisa conhecer no iPhone, especialmente se tiver um modelo moderno com a tela ocupando toda a parte frontal (e Face ID).

Seja sincero: alguma coisa nova você aprendeu, né? 😉

