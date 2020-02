Apple Research ganha suporte aos AirPods Pro para estudos de audição; suíte Affinity é atualizada

E cá estamos aqui novamente para falar sobre as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Apple Research

Em novembro passado, falamos aqui sobre o Apple Research, novo aplicativo da Maçã destinado a reunir as pesquisas de saúde da empresa e tornar mais fácil que usuários se inscrevam nas iniciativas; até o momento, ele só está disponível nos EUA, mas as novidades continuam chegando.

Na recém-lançada versão 1.1.2, o aplicativo ganhou suporte aos AirPods Pro para usuários inscritos no estudo de audição — destinado a analisar o impacto da exposição do som nas capacidades auditivas e nos níveis de estresse dos usuários. Até recentemente, só os AirPods comum podiam ser usados no estudo; agora, a versão mais cara dos fones também está dentro.

A nova versão do Apple Research traz, também, melhorias no suporte ao VoiceOver e consumo de bateria aprimorado no watchOS. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store — mas só nos EUA, claro.

Aplicativos da Serif Labs

Enquanto isso, os três aplicativos da Serif Labs — Affinity Photo, Affinity Designer e Affinity Publisher — ganharam novidades tanto no macOS quanto no iPadOS. Em comum para os três, temos agora suporte a modelos: você pode salvar documentos (na nuvem, inclusive) como arquivos de modelo para reutilizá-los indefinidamente nos apps da suíte, economizando tempo. Além disso, no Mac temos uma barra de ferramentas unificada, com transição instantânea entre os apps caso você tenha mais de um deles aberto ao mesmo tempo.

O Affinity Photo, em particular, ganhou suporte a objetos inteligentes em arquivos .psd , além de melhorias nos pincéis e um novo painel de imagens stock. O Affinity Designer ganhou uma nova tela de edição de metadados e suporte aprimorado a plugins e ao formato CR3 RAW, das câmeras Canon. Já o Affinity Publisher agora é capaz de importar arquivos IDML, do InDesign, e permite que você combine arquivos e cheque ao vivo avisos do Preflight.

Outras novidades incluem uma biblioteca atualizada de cores Pantone, adição de atalhos padrão do Mac nos aplicativos para macOS e muito mais.

Netflix

Por fim, uma novidade nos aplicativos da Netflix ajudará os usuários a encontrar os filmes e séries mais populares da plataforma: uma lista com os 10 conteúdos mais populares da plataforma naquele dia.

Trata-se de uma novidade significativa para o serviço, que sempre evitou liberar estatísticas e números relacionados à sua programação. Ainda assim, vale notar que as listas de “Top 10” do Netflix não trarão informações exatas — as posições na lista dependerão da relevância dos filmes e séries para você (ou ao menos do julgamento do algoritmo).

As listas de popularidade já estão sendo introduzidas nos aplicativos da Netflix em todas as plataformas, e também no cliente do serviço na web.