Corroborando uma previsão feita pela Counterpoint Research em dezembro passado, a firma de pesquisas Omdia disse hoje que sim, o iPhone XR foi o smartphone mais vendido no mundo em 2019.

A Omdia — um nome novo por aqui, visto que trata-se de uma empresa formada pela fusão da divisão de pesquisas da Informa Tech com tecnologias adquiridas da IHS Markit — estima que a Apple vendeu 46,3 milhões de unidades do iPhone XR durante o ano passado, pouco mais que o dobro do que teria vendido em 2018.

E o vice-líder de vendas em 2019 foi, é claro, o sucessor do iPhone XR — o 11, com estimadas 37,3 milhões de unidades comercializadas em todo o globo:

Como mostra a tabela acima, a Samsung ocupa as três posições seguintes — com o Galaxy A10, o A50 e o A20 —, com a Apple reaparecendo na 6ª (iPhone 11 Pro Max), na 7ª (iPhone 8) e na 9ª (iPhone 11 Pro). A Xiaomi está ali no meio com o Redmi Note 7 na 8ª posição, e a Samsung fecha o Top 10 com o Galaxy J2 Core.

“A Apple consistentemente tem ocupado as primeira e segunda posições no ranking de vendas globais de modelos de smartphones, com a companhia mantendo essa posição dominante por mais de cinco anos consecutivos”, disse Jusy Hong, diretor de pesquisas e análises de smartphones na Omdia.

E a Apple não pretende largar esse osso facilmente, é claro. Para 2020, é prevista a chegada de um sucessor do iPhone SE (possivelmente chamado de “iPhone 9”), bem como de uma nova linha “iPhone 12” composta por quatro modelos — todos eles com telas OLED.

via Business Insider