Novos concorrentes para as rainhas do segmento

A Mobile World Congress (MWC) pode ter sido cancelada por conta das preocupações com o surto de Coronavírus/COVID-19 na China (e no resto do mundo), mas nada disso impediu as fabricantes de smartphones de apresentarem suas armas para este início de 2020.

Já falamos sobre a Samsung e a Huawei, e agora duas novas lutadoras estão entrando no ringue: a LG e a Sony. Vamos dar uma olhada.

LG

A sul-coreana apresentou o V60 ThinQ 5G (sim, esse é o nome completo dele), seu novo smartphone “de luxo” (porém com o mesmo preço do iPhone mais barato). A maior novidade do ano é a inclusão, na caixa, da case de tela dupla, acessório que efetivamente duplica o painel do aparelho — e que já estava presente no G8X do ano passado, mas está chegando agora à linha mais avançada da LG.

O smartphone em si conta com uma tela OLED de 6,8 polegadas e resolução FHD+; a capa tem um painel com as mesmíssimas características (incluindo o recorte na parte superior, para cortar custos). O Android 10, aqui, traz algumas modificações para que certos apps — como os da própria LG e os do Google — rodem de forma estendida, nas duas telas; em todo caso, você pode abrir dois aplicativos simultaneamente para aprimorar a multitarefa, ou usar um dos painéis como teclado/joystick.

O processador V60 é o Snapdragon 865, da Qualcomm, que traz suporte nativo a redes 5G (mas apenas as redes Sub-6; um outro modelo, mais caro, será lançado em breve com suporte a mmWave). Temos aqui duas câmeras traseiras; a principal traz um sensor de 64 megapixels (e é capaz de capturar em 8K), enquanto a secundária tem lente ultra-angular e captura em 13MP. A frontal é de 10MP.

Assim como em outros smartphones da linha V, a LG colocou nesse um grande foco no áudio: temos, além de uma saída para fones de ouvido, um DAC (Digital-to-Analog Converter) de 32 bits e alta fidelidade — pensado para que o smartphone entregue uma qualidade sonora superior aos fones conectados. Além disso, o aparelho inclui alto-falantes estéreo, leitor de digitais embutido na tela, bateria de 5.000mAh e Wi-Fi 6.

O V60, que tem ainda 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, será lançado nos EUA na primavera do hemisfério norte, pelo preço sugerido de US$700 — já com a case de tela dupla. Nada mau, não é verdade?

Sony

Enquanto isso, a Sony, agarrando-se à fé de que alguém ainda terá a intenção de comprar seus smartphones, apresentou dois novos componentes da sua linha. O principal deles chama-se Xperia 1 II (sim, esse é o nome dele), um aparelho com suporte a redes 5G e capacidades fotográficas aprimoradas, segundo a fabricante.

O aparelho conta com uma tela OLED (4K HDR) de 6,5 polegadas e proporção 21:9, o que contribui para o formato longilíneo do gadget; na parte traseira, temos três câmeras — todas com 12 megapixels, sendo uma padrão, uma ultra-angular e uma teleobjetiva.

O que as câmeras do Xperia 1 II não têm em números, têm em capacidade: as câmeras foram desenvolvidas em parceria com a equipe das DSLRs Alpha, e têm vários recursos em comum com a linha profissional: é possível, por exemplo, fazer disparos sequenciais a até 20 fotos por segundo, e o smartphone é capaz de calcular foco e exposição 60 vezes por segundo; o autofoco inteligente segue os olhos de pessoas e animais. Em termos de vídeo, é possível gravar em 4K com áudio 3D.

Além disso, temos aqui o processador Snapdragon 865, suporte a redes 5G, 8GB de RAM, 256GB de armazenamento, bateria de 4.000mAh e leitor de digitais embutido no botão de força lateral. Ele conta ainda com alto-falantes estéreo, saída para fones de ouvido e certificação IP65 de resistência à água. O aparelho será lançado na Europa no fim da primavera do hemisfério norte, mas ainda não há detalhes de preço.

Temos, também, o Xperia 10 II, que traz especificações mais modestas: o aparelho tem tela de 6 polegadas (também com proporção 21:9), câmeras secundárias de 8MP, processador Snapdragon 665 e bateria de 3.600mAh. Ele também chegará na primavera do hemisfério norte — e, da mesma forma, ainda não tem preço anunciado.

via The Verge, Engadget