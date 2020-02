Momento Humor: o “iPhone Fold” já está entre nós!

Enquanto a Samsung e a Huawei já estão colocando no mercado suas segundas gerações de tablets/smartphones dobráveis, há obviamente uma grande expectativa para sabermos quando (e se) a Apple entrará nessa brincadeira também.

Pois a espera acabou! Acaba de sair o trailer do “iPhone Fold”, com apresentação do visionário-chefe da Apple, Chris Watkins.

Como o vídeo mostra, a Apple repensou o iPhone 6s do zero, criando um sistema de dobradiça azul revolucionário. E o melhor: você mesmo pode seguir as instruções e fazer o seu em casa!

Afinal de contas, para que investir bilhões em P&D, né? 😝

via All Things Apple