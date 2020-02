Problemas ao rodar o IRPF 2020 no Mac? Confira as soluções

Conforme noticiamos na segunda-feira passada, o programa da Receita Federal para a declaração do Imposto de Renda 2020 já está disponível para download em uma série de versões para diferentes plataformas.

Todavia, mantendo uma tradição de anos, o IRPF 2020 para macOS pode trazer alguns problemas ao tentar ser executado pela primeira vez. Por isso, estamos aqui para ajudá-los.

O processo de download e instalação é bem simples e direto, mas ao dar um duplo-clique no aplicativo você poderá se deparar com um aviso de que ele “não pode ser aberto porque o desenvolvedor não pode ser verificado”:

Muita hora nessa calma! 😆 Esse é apenas o sistema de proteção embutido no macOS em ação, visto que o IRPF não é distribuído pela Mac App Store e nem passa por todos os processos que a Apple exige de desenvolvedores de maneira a garantir a segurança de seus usuários.

Em vez de movê-lo para o lixo, clique com o botão direito sobre o arquivo IRPF2020.app no Finder e escolha a opção “Abrir”:

Fazendo isso, a janelinha que abrirá é um pouco diferente. Ela ainda alerta que o “macOS não pode verificar o desenvolvedor”, mas agora permite que você prossiga clicando no botão “Abrir”:

Prontinho! Quer dizer… ainda não:

A menos que você já tenha o Java Runtime Environment instalado no seu Mac, você verá o aviso acima. Então, clique em “OK”, dirija-se ao site do Java, baixe e instale o JRE. É um processo bem simples e rápido.

Agora sim, você pode abrir o IRPF 2020 e entregar o seu suado dinheirinho pro nosso querido governo correr pro abraço.

Outra alternativa a isso tudo, claro, é optar pelo app mobile do IRPF:

Por fim, uma pequena dica legal para quem for preencher a declaração pelo Mac: se você tentar usar o atalho de teclado ⌘ V para colar qualquer coisa em campos do software, nada vai acontecer. Em vez disso, você precisa usar o atalho do Windows: ⌃ V .

Vai entender! 🤷🏼‍♂️