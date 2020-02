Acessório da Satechi fornece carregamento rápido a até 4 dispositivos; elago, Ultimate Ears e Sonnet também têm novidades

Querem novos acessórios? Pois, sem mais delongas, vamos de novos acessórios!

Satechi

A fabricante apresentou recentemente o carregador para a todos governar: o 108W Pro USB-C PD Desktop Charger traz, como o próprio nome já diz, 108W de potência — suficientes para fornecer carregamento rápido a até quatro dispositivos simultaneamente.

Temos aqui quatro portas: duas delas são USB-C PD (Power Delivery), uma de 90W (para recarregar MacBooks Air/Pro) e outra de 18W (para iPads Pro); as outras duas são USB-A, cada uma delas capaz de fornecer até 12W para iPhones, estojos de AirPods ou outros dispositivos móveis menores. Ou seja, é uma solução tudo-em-um para os seus gadgets.

O novo acessório da Satechi é compacto o suficiente para ser carregado em qualquer mochila/bolsa, e tem acabamento cinza espacial, combinando com os produtos da Maçã. Ele custa US$80 e já está à venda no site da fabricante e na Amazon americana — lembrando apenas que você precisará trazer seus próprios cabos para recarregar seus dispositivos, já que ele vem apenas com o cabo/plugue de tomada.

elago

Enquanto isso, a elago, famosa por suas cases irreverentes para diversos produtos da Apple, apresentou sua mais nova criação, batizada de AW5. Trata-se de uma capinha para o estojo dos AirPods (heh) com design retrô, inspirado nas linhas icônicas do primeiro GameBoy, da Nintendo.

A case de silicone protege seu estojo de quedas e riscos, e ainda conta com um mosquetão (removível) pensado para conectar o gadget ao seu chaveiro ou mochila. O acessório é compatível com os todos os modelos de estojo para AirPods, incluindo aqueles com recarga sem fio.

A case AW5 está sendo vendida em versões cinza e preta, e sai por US$12 na Amazon americana. Que tal?

Ultimate Ears

Já a Ultimate Ears, subsidiária da Logitech, apresentou recentemente sua mais nova — e mais potente — caixa de som Bluetooth. A HYPERBOOM, segundo a fabricante, é suficiente para animar uma festa não muito grande com tranquilidade; ao mesmo tempo, seu design discreto é pensado para não chamar a atenção nem criar conflitos com a decoração do ambiente, mesmo com seu tamanho avantajado.

A HYPERBOOM traz alto-falantes em 360º, tecnologia de equalização adaptativa e é capaz de reproduzir sons num volume (intensidade) até 3x maior que o da MEGABOOM 3, antiga opção mais potente da linha. A caixa de som é capaz de resistir a respingos d’água e tem bateria que dura até 24 horas longe da tomada; ela conta, inclusive, com uma porta USB para recarregar seu smartphone ou tablet.

Ela também tem certa dose de inteligência, sendo capaz de acessar diretamente playlists do Apple Music, Amazon Music ou Spotify (este último, somente no Android). Também é possível conectar múltiplos dispositivos e alterná-los por um botão específico no topo da caixa.

A HYPERBOOM já está disponível no site da Ultimate Ears, por US$400.

Sonnet

Por fim, a Sonnet — que vocês já devem conhecer pelas eGPUs para Mac chanceladas pela Apple — lançou o adaptador Solo5G, pensado para computadores recentes que não contam com porta Ethernet (ou seja, todos os Macs portáteis, por exemplo).

Basta conectar o cabo USB-C (incluso) no seu computador e no adaptador para desfrutar de velocidades de até 5Gbps — dependendo da velocidade da sua conexão, claro. O acessório da Sonnet usa o padrão NBASE-T, que leva essas velocidades superiores a cabos Ethernet padrão.

O Solo5G já está disponível no site da fabricante por US$80.