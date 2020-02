Para um simples acessório, até que a máquina de rumores acerca do Smart Keyboard está bem ativa. Na última semana, falamos sobre a possibilidade de a próxima versão do acessório chegar com um teclado borboleta, semelhante ao dos novos MacBooks Pro de 16 polegadas; agora, um novo rumor sugere que ele ficará ainda mais avançado.

De acordo com o The Information , a Apple lançará ainda neste ano uma nova versão do Smart Keyboard com trackpad embutido. O dispositivo, claro, integrar-se-á às novidades do iPadOS 13, que permitem o uso de dispositivos de ponteiro (como um mouse ou trackpad) em adição à tradicional interação por toque dos tablets.

Segundo a reportagem, a ideia é lançar o novo Smart Keyboard junto à próxima geração dos iPads Pro — que, segundo rumores recentes, deverá chegar ainda no primeiro semestre. Com isso, a ideia da Maçã é posicionar seus futuros tablets “profissionais” como substitutos ainda mais capazes de computadores completos, oferecendo, ao mesmo tempo, a portabilidade e a flexibilidade de um dispositivo menor, mais leve e mais fino.

As fontes do The Information dão conta de que o próximo Smart Keyboard virá com materiais e design semelhantes aos da geração atual, talvez contradizendo o rumor anterior do teclado borboleta — afinal, se a Apple realmente planeja mudar radicalmente as teclas do acessório, terá de trocar os materiais do dispositivo de forma mais profunda. Também não há informações se o novo teclado de fato virá com teclas retroiluminadas, como o DigiTimes cravou no mês passado.

Resta saber, agora, se a (suposta) chegada do Smart Keyboard com trackpad proporcionará mudanças mais profundas na forma com que o iOS/iPadOS lida com dispositivos de ponteiro. Até o momento, essa integração é bem rudimentar e mais pensada do ponto de vista da acessibilidade; caso a Maçã esteja interessada em aprimorar mais a produtividade do iPad, por outro lado, precisará pensar em soluções avançadas para o uso do mouse/trackpad com o seu tablet. Vamos ver.

via MacRumors