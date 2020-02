Conceito mostra como a Apple poderia melhorar a multitarefa do iPad [atualizado: outro]

Nas últimas semanas, muito tem se discutido sobre o sistema atual de multitarefa do iPad, o que há de bom e principalmente o que há de ruim nele — a inconsistência no seu funcionamento e funções pouco intuitivas estão entre as principais críticas.

A gente já publicou aqui no site um conceito criado por Ryan Christoffel, do MacStories, e agora um novo pintou no Twitter e está sendo muito elogiado. O autor dele é o estudante de design Tommy Walton.

Confira a seguir:

É claro que esse conceito por si só — que foi criado usando o Principle, a quem se interessar — não é 100% perfeito/livre de falhas. Logo de cara podemos pensar em conflitos com outros gestos já existentes, como retornar a uma tela anterior, puxar o Slide Over, mostrar o Dock e por aí vai.

Todavia, em poucos segundos Tommy conseguiu mostrar que, se os engenheiros e designers da Apple puserem suas cacholas para funcionar, o iPadOS poderá sim melhorar muito nesse sentido.

Atualização 27/02/2020 às 14:35

Eis outra proposta bem diferente, esta do designer Vidit Bhargava:

