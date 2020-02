Lady Gaga lançará clipe inteiramente gravado com o iPhone

A cantora Lady Gaga finalmente lançará uma nova música amanhã, sexta-feira (28/2). Batizada “Stupid Love”, a canção marcará o retorno da artista após o seu último álbum de estúdio “Joanne”, de 2016.

Desde o início da semana, a cantora tem postado prévias do videoclipe que acompanhará a música em seu Twitter pessoal. Nesta quinta (27/2), a artista soltou dois teasers, sendo que o último conta com a hashtag #ShotoniPhone . Ou seja, estamos diante de mais uma parceria entre a Apple e um artista para o lançamento de clipe.

Para quem não lembra, parcerias como essa já foram feitas com Selena Gomez em outubro do ano passado, no lançamento dos singles “Lose You To Love Me” e “Look At Her Now”. Tais vídeos foram inteiramente gravados usando um iPhone 11 Pro, então é de se esperar que o aparelho topo de linha da Maçã seja usado no clipe de Lady Gaga.

Os teasers mostram Gaga em um deserto, diante de vários dançarinos e cores vibrantes. O videoclipe e a canção serão lançados nesta sexta-feira, às 2 horas da manhã (pelo horário de Brasília).

