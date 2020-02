★ Rede especializada em iPhones melhor avaliada tem crescimento recorde e projeta expansão para 2020

Se você já precisou entrar em uma assistência técnica para consertar seu telefone, a cena a seguir lhe será muito familiar: uma salinha pequena, componentes e ferramentas espalhados por toda a parte, e o pior: aquela incerteza que batia quando seu aparelho era levado para o conserto, e você não sabia se ele voltaria com uma peça trocada nova (ou velha).

Por mais incrível que pareça, foi exatamente essa realidade que fez com que a iCaiu se transformasse na empresa-conceito que é hoje.

Antes de inaugurar sua primeira loja, em agosto de 2016, a iCaiu fornecia telas remanufaturadas de iPhone para essas mesmas assistências técnicas. Seus fundadores perceberam toda aquela bagunça, tanto em termos de experiência do cliente, quanto no que diz respeito à parte organizacional.

O foco, que antes era no mercado business-to-business (B2B), passou a ser integral no cliente. Para ser, de fato, o extremo oposto das assistências técnicas comuns, a iCaiu passou a operar, desde o primeiro dia, sob os pilares que guiam a operação até hoje:

Transparência e rapidez em todo o processo;

Preços competitivos e fixos;

Sem espera, com os atendimentos agendados pela central;

Experiência de usuário única.

A experiência do usuário, aliás, é mesmo um capítulo à parte. Além de todo o design alinhado com os exigentes clientes de iPhone e iPad, a iCaiu funciona sob o conceito de loja aberta: todos os procedimentos são realizados no campo de visão dos clientes. E a maioria dos serviços é realizada em até uma hora.

Um verdadeiro “centro cirúrgico” para dispositivos Apple

Se no início a iCaiu operava apenas com a remanufatura de telas dos dispositivos, hoje a empresa oferece uma gama completa de serviços.

A iCaiu resolve praticamente todos os problemas que um iPhone pode apresentar. Desde tela quebrada, o mais comum, até a antena Wi-Fi ou mesmo reparo de placa.

E o cuidado com os aparelhos e com os clientes é tanto que todas as lojas da iCaiu têm avaliação, pelo menos, de 4,9 estrelas no Google. Ao todo, são mais de 3 mil avaliações com 5 estrelas.

São avaliações como a da Anna Cecilia Costa, que precisou fazer um reparo de emergência, agendou pela central e logo teve o problema solucionado:

“Consegui marcar rapidamente de domingo para segunda-feira para trocar a tela do meu iPhone que estava completamente quebrada. A tela foi trocada muito rápido”, disse Anna, que deu cinco estrelas para o atendimento.

Foco no cliente, crescimento e objetivos ambiciosos

A prova de que a iCaiu realmente supriu uma necessidade forte do mercado é o seu crescimento.

A primeira loja foi inaugurada em agosto de 2016 e, já na primeira semana, tornou-se um sucesso. Em apenas três meses, foi aberta a segunda loja. Hoje já são 12 lojas — a mais recente, inaugurada no fim de fevereiro.

No meio do caminho, a empresa também evoluiu. Se o nascimento da iCaiu foi após seus fundadores identificarem uma carência de assistências técnicas, o dia a dia mostrou outra dor dos donos de iPhones: a compra e venda de aparelhos usados.

Para reforçar o foco no cliente, a iCaiu ganhou a divisão UP, que facilitou a compra e a venda de iPhones usados. As operações são feitas de pessoa física para pessoa física, e os aparelhos passam por uma inspeção da equipe técnica da iCaiu. Assim, a empresa que garante segurança para todos os lados durante o processo. Os aparelhos usados ainda ganham seis meses de garantia.

Além dos serviços de assistência técnica e de compra e venda, a iCaiu ainda vai lançar, em 2020, um Clube de Proteção que, além da tela — algo já oferecido —, passa a cobrir todo o aparelho.

Com duas lojas já inauguradas neste ano, a iCaiu segue em ritmo acelerado para 2020. O planejamento é inaugurar uma nova loja por mês em 2020, e encerrar o ano com 20 unidades – quatro delas fora do eixo Rio/São Paulo.

