★ Saiba como migrar o WhatsApp do iPhone para o Android (ou vice-versa)

Quem já migrou de um iPhone para um Android (ou vice-versa) e usa muito o WhatsApp Messenger deve ter descoberto, na marra, que não é possível restaurar o backup de uma plataforma na outra.

Isso porque, no iOS, o WhatsApp armazena seus backups no iCloud; já no Android, ele usa o Google Drive. Ou seja, não há comunicação entre eles e, portanto, o Facebook basicamente nos deixa na mão sem solução.

Ou… será que há uma solução? 😉

Sim, há, e ela se chama WhatsApp Transfer. O software, desenvolvido pela Wondershare, é parte da solução MobileTrans, que oferece uma série de recursos para transferência de dados entre smartphones, bem como backups e restaurações.

A solução destinada ao WhatsApp, por sinal, serve também para o Kik, o LINE, o Viber e o WeChat — e funciona, é claro, com os smartphones das principais fabricantes do mundo Android, incluindo Samsung, LG, Motorola e Xiaomi, que usamos em nosso vídeo completo de teste.

Assista a seguir:

Com poucos cliques, você faz um backup do aparelho de origem, converte tudo para o formato de destino e o software automaticamente instala o WhatsApp e faz a restauração final completa. Ele leva mensagens, fotos, vídeos e anexos — ou seja, tudo o que você tem direito, e pode migrar o WhatsApp do iPhone pro Android, do Android pro iPhone e também entre as mesmas plataformas.

Obviamente, se você tiver muitos dados no WhatsApp o processo todo levará algumas boas horas. Além disso, é importante que você tenha espaço em disco suficiente no computador para fazer um backup completo do aparelho de origem.

O MobileTrans conta com versões tanto para macOS quanto para Windows, e os preços dele variam a depender do uso que você fará do software. Há opções de assinatura ou de pagamento único, vitalício.

